Sassuolo startet Trainingslager in Ratschings

Neben Spezia hat eine zweite Serie-A-Mannschaft ihr Trainingslager in Südtirol begonnen. Am Mittwoch ist die Mannschaft um Domenico Berardi in Ratschings angekommen und wird morgen die Vorbereitung für die kommende Serie-A-Saison in Angriff nehmen.