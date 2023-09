In einer großen Video-Serie nehmen wir die fünf Südtiroler Teams in der Alps Hockey League etwas genauer unter die Lupe. Heute an der Reihe: Die Rittner Buam. Adam Giacomuzzi und Kevin Fink sagen uns, wer der härteste Spieler im Kader ist, wer bei Instagram im Trend liegt und bei wem die Frauen Schlange stehen - und das mit einer ordentlichen Brise trockenem Humor. - Foto: © youtube.com