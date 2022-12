Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Weltcuprennen in Gröden zu organisieren, das ist eine prestigeträchtige Aufgabe. Immerhin zählen die Hochgeschwindigkeitsabfahrten am Fuße des Langkofels zu den großen Klassikern im Ski-Zirkus. Das auf die Beine zu stellen, ist aber auch eine Arbeit, die an die Substanz geht. Vor allem, wenn man Horst Demetz heißt. Er hat auf der Saslong den größten Knochenjob zu meistern.