Das Rienzstadion ist seit Freitagabend Geschichte: Mit einer 3:5-Niederlage im Testspiel gegen Villach verabschiedeten sich die Wölfe aus der „Kult-Baracke“, in der in all den Jahren etliche besondere Geschichten geschrieben wurden. s+ blickt zusammen mit Pustertals Pressesprecher Patrick Kirchler auf besondere Schmankerln zurück.







Die Einzelheiten lesen Sie auf