Wenn in diesen Tagen das Snowboard-Nationalteam am Schnalstaler Gletscher trainiert, dann fehlt einer: Roland Fischnaller. Der 41-jährige Anführer der Azzurri muss wegen einer eingerissenen Quadrizeps-Sehne am Oberschenkelansatz des linken Beines pausieren.







