Am Dienstagabend steht Jannik Sinner vor dem bisher größten Match in seiner Karriere. Im Viertelfinale der French Open (live im SportNews-Ticker) trifft der 19-Jährige aus Sexten auf Rafael Nadal. Es ist ein Duell der Generationen, indem für den Südtiroler Shootingstar ein Wunsch in Erfüllung geht.Die Einzelheiten lesen Sie auf