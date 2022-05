Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Oberliga passt sich Südtirol-Trentino in der kommenden Saison an die nationalen Bestimmungen an. Das ist nicht bei allen Vereinen gut angekommen. Neuigkeiten gibt es auch für die Landesliga-Jugendregelung und die Vereine aus der 2. und 3. Amateurliga.