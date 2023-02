Schwarz wie aus einem Guss

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Duell zwischen den zwei Marcos geht dieses Mal an Schwarz: Der Österreicher fing am Samstag beim Riesentorlauf in Palisades Tahoe (USA) den Schweizer Odermatt in einer extrem spannenden Entscheidung noch ab und feierte so seinen ersten Sieg in dieser Disziplin.