Schweizer Schladming-Party mit einem Südtiroler Highlight

40.000 Fans hatten sich am Dienstag den traditionellen Night-Slalom in Schladming nicht entgehen lassen. So viele waren am Mittwoch nicht annähernd vor Ort, obwohl sich auch der Nacht-Riesentorlauf auf der Planai eine solche Zahl verdient gehabt hätte. Denn in der Steiermark spielten sich denkwürdige Szenen ab.