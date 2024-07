Schwere Aufgaben aus Japan für Vivarelli und Piccolin

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zwei Südtiroler Tischtennis-Athletinnen haben sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert und stehen kurz vor ihren ersten Begegnungen. Debora Vivarelli und Giorgia Piccolin treten in der ersten Runde des Turniers gegen starke Gegnerinnen aus Japan an.