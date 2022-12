Schwere Zeiten für Südtirols Speed-Asse

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Speed-Winter hat mit Absagen in Zermatt/Cervinia begonnen. Dann ging es nach Übersee, wo nach einigen Trainingstagen in Copper Mountain in Lake Louise (CAN) und Beaver Creek (USA) gefahren wurde. Wie sieht die Bilanz der Südtiroler nach der Rückkehr nach Europa aus?