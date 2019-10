Sechs Südtirolerinnen bestreiten die Qualifikation in St. Ulrich

Am Samstag beginnt im Tennis Center Runggaditsch in St. Ulrich die Qualifikation des 15.000 Dollar ITF-Raiffeisen-Damenturniers. 5 Südtirolerinnen schlagen schon morgen in der Grödner Quali auf: Die Völserin Vickie Trocker, Sophie Walzl aus Gargazon, die Brixnerin Greta Zwerger, die Gadertalerin Elisa Crazzolara, die Ladinerin Alessia Piccoliori sowie Lara Pfeifer aus Deutschnofen.Die Einzelheiten lesen Sie auf