Sensation im Foro Italico: Alcaraz ist raus!

Am Montag hat er es sich in der Weltrangliste erst wieder auf Platz 1 gemütlich gemacht, nun ist Carlos Alcaraz in der dritten Runde der Internazionali BNL d'Italia auch schon ausgeschieden. Gegen den Ungaren Fabian Marozsan, 135. in der Weltrangliste, musste sich Alcaraz in zwei Sätzen geschlagen geben.