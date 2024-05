Sensationslauf: Olympia in Paris kann kommen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Sie schlug die Hände über den Kopf zusammen und konnte ihr Glück nicht fassen. Danach folgte die herzliche Umarmung mit Trainerin Jelena Timina. Giorgia Piccolin hat sich am Montag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert.