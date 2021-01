Seppi erzählt: So skurril verläuft die Quarantäne in Australien

Seit letztem Samstag ist Andreas Seppi zusammen mit Trainer Massimo Sartori, seinem italienischen Trainingspartner Marco Cecchinato (ATP 71), der seit vergangenem März bei Sartori in Vicenza trainiert, und dem gemeinsamen Konditionstrainer Max Pinducciu in Melbourne, wo am 8. Februar die Australian Open beginnen sollen. Aber die Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist auch für den Routinier auf der Tour ungewöhnlich.







