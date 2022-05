Seppis French-Open-Abenteuer endet schon in der Quali

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Andreas Seppi wird vom 22. Mai bis 5. Juni nicht an den French Open teilnehmen. Der Kalterer ist am Montagnachmittag in der ersten Qualifikations-Runde gegen den Italiener Giulio Zeppieri (ATP 215.) nach zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 ausgeschieden. Damit ist Seppis eindrucksvolle Grand-Slam-Serie zu Ende gegangen.