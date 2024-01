Serie-A-Finale: Ritten mit dem Rücken zur Wand

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag stand das erste Spiel der Finalserie in der IHL-Serie A auf dem Programm. Die Rittner Buam konnten den Heimvorteil dabei nicht nutzen und liegen in der Best-of-Three-Serie hinten. Somit brauchen die Südtiroler nun zwei Siege in Folge, um sich den „Scudetto“ erstmals seit 2019 wieder zu sichern.