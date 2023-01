Shiffrin zieht mit Vonn gleich – Platino macht sich bestes Geburtstagsgeschenk

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mikaela Shiffrin schreibt Geschichte! Die US-Amerikanerin fuhr in Kranjska Gora wie auf Schienen zu ihrem 82. Weltcupsieg und zog damit mit Rekordhalterin Lindsey Vonn gleich. Die Südtirolerin Elisa Platino legte nach ihren ersten Weltcuppunkten am Samstag nochmals nach und feierte an ihrem 24. Geburtstag ihr bestes Karriereresultat.