„Sie sind nicht die Schuldigen“: Jetzt spricht der HCM-Boss

Dem HC Meran ist es seit dem Aufstieg in die Alps Hockey League noch nicht gelungen, die Playoffs zu erreichen. Dass es in der abgelaufenen Saison nicht dazu reichte, ist den Verantwortlichen bitter aufgestoßen. Zur neuen Saison bahnen sich personelle Änderungen an, wie Präsident Stefan Kobler im Gespräch mit SportNews verrät.