Wenn es noch irgendwelche Zweifel an der Form des Dominik Paris gegeben haben sollte, dann sind diese spätestens seit Freitag beseitigt: Der Ultner hat in der Abfahrt von Garmisch seinen ersten Saisonsieg gefeiert – und damit vor der WM in Cortina für einen kräftigen Paukenschlag gesorgt.Die Einzelheiten lesen Sie auf