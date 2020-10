Was für ein Rennen: Nach einer überragenden Leistung und einem spektakulären Zielsprint durfte die Eppanerin Eva Lechner bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Leogang im Salzburger Land am Samstag über die Silbermedaille jubeln und feierte damit den bisher größten Erfolg ihrer Karriere.Die Einzelheiten lesen Sie auf