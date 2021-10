Simon Maurberger: „Ich war verzweifelt“

Bei Simon Maurberger wird im Sölden-Riesentorlauf alles auf Null gestellt, denn es ist das Ende einer anderthalbjährigen Leidenszeit. Als wir den 26-Jährigen vor seiner Abreise kontaktieren, dreht sich unser Gespräch nur kurzzeitig um das Weltcup-Opening. Rasch geht der Blick zurück auf jene Phasen, in denen er sich, wie er selbst sagt, vor lauter Schmerzen „auf der Toilette kaum mehr hinsetzen konnte.“ So ist ein Interview entstanden, in dem der Ahrntaler tiefe Einblicke in die Schattenseiten des Profisports gewährt und zeitgleich aufzeigt, wie er sich wieder herangekämpft hat.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz