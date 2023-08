Sinner-Auslosung in New York: Schwerer geht’s nicht

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Wimbledon und zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Toronto wurde Jannik Sinner vom Losglück gesegnet. Bei den anstehenden US Open wendete sich nun das Blatt. Wie die Ziehung am Donnerstag offenbarte, steht dem 22-Jährigen in New York ein wahres Mammutprogramm bevor.