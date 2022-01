Jannik Sinner hat sich am Donnerstag wieder einmal von seiner besten Seite gezeigt. Durch eine Kostprobe seines Talents gelang ihm ein beeindruckender Sieg über Steve Johnson und damit der erstmalige Einzug in die dritte Runde der Australian Open. Doch der Sextner will sich keineswegs von seinem Erfolg blenden lassen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz