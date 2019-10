Jannik Sinner steht zum dritten Mal in seiner Karriere in einem Achtelfinale bei einem ATP-250-Turnier. Der 18-jährige Sextner schaltete am Montagabend in Antwerpen zum Auftakt den Polen Kamil Majchrzak, Nummer 91 der Welt, mit 6:4, 6:2 aus.Die Einzelheiten lesen Sie auf