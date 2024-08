Sinner hat nicht genug: „US Open sind ein großes Ziel“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner hat das Masterturnier in Cincinnati gewonnen und sich damit bestmöglich auf die US Open , das letzte der 4 Grand-Slam-Turniere des Jahres, vorbereitet. Nach der Olympia-Pause und dem verkorksten Turnier in Montreal, war sich der Südtiroler aber gar nicht sicher, wie fit er wirklich ist.