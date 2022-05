Sinner kämpft sich ins French-Open-Achtelfinale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Phasenweise tat er sich schwer, in den schwierigsten Momenten überzeugte er aber mit viel Mentalität und großem Kampfgeist: Jannik Sinner besiegte am Samstag in Paris in der 3. Runde der French Open den US-Amerikaner Mackenzie McDonald und schaffte damit den Sprung ins Achtelfinale. Besonders der 2. Satz hatte es in sich.