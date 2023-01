Sinner macht zum Comeback kurzen Prozess

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Über zwei Monate lang hat Jannik Sinner kein Match mehr auf der ATP-Tour bestritten. Am Dienstagmorgen war es für den jungen Sextner wieder so weit: Beim ATP-250-Turnier in Adelaide fertigte Sinner den Briten Kyle Edmund in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2 ab.