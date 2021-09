Fast vier Stunden lang haben sich Jannik Sinner und Gael Monfils in der 3. Runde der US Open duelliert. Am Ende ging der 20-jährige Südtiroler als Sieger vom Platz. Im Anschluss zeigte sich Sinner zufrieden – und auch etwas ironisch gegenüber dem Publikum.Die Einzelheiten lesen Sie auf