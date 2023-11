Sinner vor Davis Cup: „Haben ein starkes Team“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Vorjahr musste Jannik Sinner verletzungsbedingt für die Finalrunde des Davis Cups in Malaga absagen. Italien scheiterte damals im Halbfinale am späteren Sieger Kanada. Heuer will Sinner mit den Azzurri in Spanien nach den Sternen greifen.