Sinner vor dem großen Finale: „Das wird ein Schachspiel“

Jannik Sinner steht in seinem ersten Finale in diesem Jahr. Der Sextner trifft am Sonntagabend ab 20 Uhr beim ATP-250-Turnier in Umag (Kroatien) auf Carlos Alcaraz. Eine Endspielpaarung, das es künftig öfter geben dürfte.