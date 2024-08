Sinners Gegner: Verzweifelt, vergessen – und jetzt Weltklasse

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner will bei den US Open weiter für Furore sorgen. Am Samstag ab zirka 20 Uhr wird der Sextner in Flushing Meadows sein Drittrundenmatch bestreiten. Dabei trifft er auf einen Gegner, der eine der kuriosesten Geschichten des gesamten Tennis-Zirkus aufweisen kann.