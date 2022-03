Für Simone Vagnozzi ist es eine große Ehre, eine große Herausforderung, und eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner Karriere. 10 Jahre lang hat er in Südtirol gelebt, in unserem Land ist der heute 38-Jährige aus Ascoli Profi geworden. Jetzt will er Jannik Sinner als Trainer ganz nach oben führen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz