Sinners Sahneleistung gegen Sonego

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Knapp drei Wochen nach seinem Ausscheiden bei den Australian Open ist Jannik Sinner am Freitag beim ATP-250-Turnier in Montpellier wieder in den Ring gestiegen. Der Südtiroler zeigte im Duell mit Lorenzo Sonego (ATP 56) einen exzellenten Auftritt und zog so ins Halbfinale ein.