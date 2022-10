Sinners Sorgenfalten trotz Sieg in Wien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der an Nummer sechs gesetzte Jannik Sinner besiegte im Achtelfinale von Wien den Argentinier Francisco Cerúndolo in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Doch wie fit ist Sinners Sprunggelenk? Im Viertelfinale am Freitag kommt es zum Duell gegen Daniil Medvedev.