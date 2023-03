Skiathlon-Weltmeister Krüger holte auch im Einzelrennen Gold

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Skiathlon-Sieger Simen Hegstad Krüger hat bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica auch das Einzelrennen der Langläufer über 15 km Skating gewonnen. Der 29-Jährige führte am Mittwoch einen vierfachen norwegischen Sieg an.