Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Dienstag stand beim Skicross Weltcup in der Dolomitenregion 3 Zinnen ganz im Zeichen der insgesamt vier Qualifikationsläufe. Bei den Männern führte am Österreicher Mathias Graf kein Weg vorbei, bei den Frauen fuhr Sandra Näslund in einer eigenen Liga. Erfreulich aus Südtiroler Sicht: Lokalmatador Dominik Zuech schaffte am Haunold für beide Rennen am Mittwoch und Donnerstag die Qualifikation.