Nicht nur die Skiherren werden am Wochenende in Übersee am Start sein. Auch für die Frauen steht ein Weltcup in Nordamerika auf dem Programm. In Killington, das sich im Nordosten der USA befindet, stehen erneut die Technikerinnen im Fokus.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz