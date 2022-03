Slokar macht Dürrs Sieghoffnungen zunichte

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nichts ist es geworden mit dem erhofften ersten Slalom-Sieg der Lena Dürr. Die Deutsche brachte am Samstag in Courchevel zum dritten Mal in Folge eine Pausenführung nicht ins Ziel. Stattdessen bejubelte einen Slowenin ihren zweiten Erfolg in der Königsklasse.