So funktioniert der Playoff-Pick in der ICE

Das Spiel zwischen dem HC Pustertal und Olimpija Ljubljana wird am Freitag den letzten Playoff-Teilnehmer in der ICE Hockey League hervorbringen. Unmittelbar danach geht der sogenannte Pick über die Bühne, in dem die Paarungen für die fünfte Jahreszeit definiert werden.