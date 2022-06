So rüstet sich Brixen für den Kletter-Weltcup

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am vergangenen Wochenende wurde in Brixen die Tribüne im "Vertikale Climbing Stadium" für den Boulder-Weltcup aufgebaut. Rund 1600 Zuschauer finden nun einen Sitzplatz, wenn die internationale Kletter-Elite ab Freitag ihr Können unter Beweis stellt. Die Tribüne bietet perfekte Sicht auf die Boulder-Wand, die abends in unterschiedlichen Farben beleuchtet wird. Wie die Aufbauarbeiten von statten gingen, zeigt dieses Video, das im Zeitraffer vom Dach der Vertikale aus aufgenommen wurde. Ab Mittwoch geht es los mit Filmabenden, Eröffnungsfeier, Qualifikation, Party, Halbfinale und Finale.