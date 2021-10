So sieht Cheftrainer Rulfi die Chancen von Karoline Pichler & Co.

Am Schnalstaler Gletscher präsentiert sich die extrem selektive Leo-Gurschler-Piste nach einer aufwändigen Eineisung per Spritzbalken seit Tagen in einem Top-Zustand. 30 km Luftlinie weiter nördlich herrscht ebenfalls Hochbetrieb. Am Rettenbachferner oberhalb von Sölden trainieren all jene Spitzenathleten, die am 23. und 24. Oktober beim Skiweltcup-Auftakt dabei sind.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz