Sofia Goggia wieder unter dem Messer: Die Hintergründe

In den letzten Wochen und Monaten hat es den Anschein gemacht, als sei Sofia Goggia so fit, wie selten zuvor. Doch am Montag folgte die Nachricht, dass die italienische Ski-Queen sich erneut unter das Messer gelegt hat und deshalb nicht mit nach Südamerika reisen wird.