Sommerpause vorbei: In Südtirol rollt wieder der Ball

Mit dem regionalen Supercup zwischen Lavis und St. Pauls (4:0) wurde die Amateurfußball-Saison 2023/24 am Donnerstagabend eröffnet. So richtig los geht es jedoch erst an diesem Wochenende mit dem Ober- und Landespokal.