Spannung pur: Broncos unterliegen im Spitzenspiel

Die Fans erlebten am Donnerstag in der Weihenstephan-Arena im Spiel zwischen den Wipptal Broncos und dem EK Zell am See 60 packende Minuten, wobei die Gastgeber am Ende knapp den Kürzeren zogen. Während die Rittner Buam ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, setzte es für die übrigen Südtiroler Teams jeweils Niederlagen.