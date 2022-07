Spektakulär: Cesc Fabregas vor Wechsel in die Serie B

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Cesc Fabregas hat im Fußball nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun steht der Spanier unmittelbar vor einigem Engagement in der Serie B und könnte damit in der kommenden Saison auch im Bozner Drusus-Stadion auflaufen.