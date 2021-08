Tommaso Morosini war in seiner Zeit beim FC Südtirol (Juli 2018 bis Jänner 2020) eine der prägendsten Figuren, die es bei den Weißroten in jüngerer Vergangenheit gegeben hat. Jetzt soll der Mittelfeldspieler kurz vor einer Rückkehr stehen. Was ist dran an den Gerüchten? SportNews hat recherchiert.Die Einzelheiten lesen Sie auf