Spitzenreiter! Union Berlin thront ganz oben

Union Berlin bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter das Überraschungs-Team. Die Eisernen gewannen am Sonntag auch beim bis dahin ungeschlagenen 1. FC Köln. Freiburg verpasste durch ein 0:0-Unentschieden gegen Mönchengladbach den Sprung an die Tabellenspitze.