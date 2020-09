Im großen SportNews-Check nehmen wir die fünf wichtigsten Eishockey-Vereine Südtirols genau unter die Lupe. Nach dem HC Bozen, den Rittner Buam und den Wipptal Broncos ist im 4. Teil der HC Pustertal an der Reihe. Simon Berger stellt sein Team vor und geht am Ende in das „Rennen“ um den Sieg in der SportNews-Challenge.Die Einzelheiten lesen Sie auf