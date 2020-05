Der definitive Abbruch der Fußball-Amateurligen ist nur mehr eine Frage der Zeit. Was passiert aber danach? Wer steigt auf? Steigt jemand ab? Diese Fragen stellen sich zurzeit wohl tausende Fußballer, Funktionäre und Fans in ganz Italien. Auch in St. Georgen verfolgt man die Geschehnisse genauestens.Die Einzelheiten lesen Sie auf